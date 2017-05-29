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Центральный районный суд Барнаула вынес приговор двум мужчинам, которых обвиняли в мошенничестве со страховкой. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Полицейские в ходе расследования дела установили, что подозреваемый с помощью своего знакомого хотел получить свыше 370 тысяч рублей у страховой компании.

Уточняется, что инцидент произошел в ноябре минувшего года. 27-летний мужчина попал в ДТП на своей Honda Accord. Чтобы получить выплату от страховой компании, он предложил знакомому — владельцу машины Nissan — инсценировать ДТП. За помощь обвиняемый предложил половину суммы выплаты по страховке.

После этого мужчины приехали на заранее выбранное место для инсценировки ДТП, поставили машины так, словно у автомобиля потерпевшего повредилось лобовое стекло, передний бампер, радиатор охлаждения, правое крыло и капот. В ГИБДД они дали ложные показания об аварии. Факт мошенничества выявили сотрудники страховой компании, когда мужчины туда обратились.

Подчеркивается, что подозреваемые признали свою вину в суде.

Организовавший обман мужчина в качестве наказания получил год и шесть месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 10% из зарплаты, а его знакомый — год и три месяца исправительных работ с удержанием в доход государства 5% из заработной платы. Отмечается, что суд постановил считать наказание условным с испытательным сроком 2 года и 1, 6 года.