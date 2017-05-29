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Первый замглавы МИД РФ Владимир Титов заявил, что Россия не оставит без ответа высылку своих дипломатов из Эстонии. При этом она будет руководствоваться принципом взаимности, передает ТАСС.

"Могу подтвердить, что этот провокационный шаг эстонских властей не останется без ответа. А в отношениях между государствами, как вы знаете, действует принцип взаимности", — приводит агентство его слова.

Отмечается, что ранее в эстонском министерстве иностранных дел сообщили, что генконсулу РФ в Нарве Дмитрию Казеннову и консулу Андрею Сургаеву предложено покинуть республику. Причины данного решения в ведомстве не назвали.

В ответ на это российский МИД подчеркнул, что высылка дипломатов является недружественным актом, на который последует ответ. Внешнеполитическое ведомство расценило данный шаг как провокационный и необоснованный и отметило, что он сильнее осложнит отношения между странами, которые Таллин, "по сути, загнал в тупик".