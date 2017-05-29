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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин знает о задержании девятилетнего мальчика, читавшего стихи на Арбате, но это вопрос не повестки дня главы государства, передает РИА Новости.

Представитель Кремля отметил, что президент знает об этой истории, поскольку сообщения о ней есть во всех дайджестах и электронных ресурсах. "Но в этом случае не требуется никаких отдельных докладов, это все-таки не вопрос президента", — ответил Песков на вопрос, последует ли реакция Кремля.

Напомним, ранее стражи порядка задержали мальчика, занимавшегося попрошайничеством на Арбате, читая стихи. Позднее его передали отцу, в отношении которого был составлен административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

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Руководство центрального округа московского ГУМВД назначило проверку для оценки действий сотрудников. Также по данному факту ведет проверку Следственный комитет. Кроме этого, в ситуации пообещала разобраться детский омбудсмен Анна Кузнецова.