Фото: facebook.com

Южноафриканские полицейские поймали четырех воров, которые пытались украсть яблоки, и решили проучить их. Об этом сообщает Life со ссылкой на Daily Mail.

Издание передает, что правоохранители отвезли грабителей в пустынную местность, выстроили их в ряд лицом к скале и начали закидывать их яблоками, которые были украдены. Происходящее было снято на видео, а позднее опубликовано в Facebook.

На кадрах видно, что грабители кричали от боли при попадании в них фруктов, а полицейских происходящее забавляло.

Кроме этого, пишет издание, сообщается о еще одной записи, на которой полицейские раздевают одного грабителя и избивают его. Отмечается, что в отношении стражей порядка начато расследование.

Отметим, что видео "расстрела" яблоками, опубликованное в субботу, 27 мая, посмотрели свыше 118 тысяч раз.