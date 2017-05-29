Авторы проекта World Life Experience готовы отправить путешествовать по миру 12 человек, оплачивая все расходы и гарантируя зарплату 2500 евро в месяц каждому, сообщает "Российская газета".

Требуются шесть мужчин и шесть женщин в возрасте до 35 лет. Всем им бесплатно предоставят страховки, билеты, гостиничные номера, питание и прочее. Также обещают предоставить оплачиваемый отпуск (около восьми недель за год).

Задача — в течение года посетить порядка 40 стран. Побывать, например, в Португалии, Австрии, Индии, Австралии, на Мадагаскаре и предоставить после этого путевые заметки с фотографиями и видеоматериалами. Все это будет демонстрироваться в соцсетях.

Помимо этого, путешественникам нужно будет взаимодействовать с различными международными организациями, участвовать в проектах. Например, помогать бездомным.

Заинтересовавшиеся могут до 30 июня подать заявку на сайте World Life Experience. Начало тура запланировано на середину сентября.