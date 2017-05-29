Книга "Подножие российского Олимпа. Штрихи к портрету современного чиновника" бывшего полпреда президента на Сахалине Виталия Гулия признана экстремистской, сообщает агентство "Москва".

Суд принял это решение еще 29 марта по требованию прокурора Москвы. Сейчас решение вступило в силу. Минюст 26 мая внес книгу в федеральный список экстремистских материалов.

Психолого-лингвистическая экспертиза выявила в тексте признаки возбуждения ненависти и вражды в отношении определенной группы лиц, но не нашла побуждения к совершению действий в отношении представителей определенной группы лиц по какому-либо дискриминирующему признаку, отмечает агентство.

Гулий был задержан 28 января в аэропорту "Домодедово", его сняли с самолета перед вылетом в Кишинев. Как говорил его адвокат, против Гулия было возбуждено уголовное дело за "возбуждение ненависти либо вражды", а поводом стала публикация его книги о современных чиновниках тиражом 500 экземпляров. В книге автор поделился мыслями о событиях, свидетелем которых был, занимая различные должности на государственной службе. Также критиковал современное чиновничество, хотя и признавал существование отдельных достойных чиновников.

Уголовное дело было заведено после проверки книги на экстремизм по обращению двух членов Совета Федерации.

Гулий в 1989 г. был избран народным депутатом СССР, вошел в Верховный совет СССР. Полпредом на Сахалине он был в 1991–1993 гг. Затем он перешел на работу в администрацию президента и был начальником отдела, замначальника управления Кремля по координации деятельности полпредов президента в регионах. В 2000–2001 гг. был заместителем полпреда президента в ДФО. В 2003–2005 гг. он был помощником члена Совета Федерации Александра Казакова, бывшего председателя Госкомимущества и первого замруководителя администрации президента. Потом был помощником депутата Госдумы Василия Тетерина, экс-полпреда президента в Краснодарском крае.

Уголовное дело против бывшего чиновника находится в прокуратуре, его вернул туда Басманный суд для устранения нарушений.