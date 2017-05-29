Житель Барнаула скончался от черепно-мозговой травмы, полученной после отказа уступить место бабушке в автобусе, сообщает прокуратура Алтайского края.

По версии следствия, в марте обвиняемый, находясь в автобусе, услышал, как пассажиры стали просить молодого человека уступить место пожилой женщине, но парень отказался. Увидев происходящее, обвиняемый подошел и лично попросил молодого человека уступить место, однако этого не произошло.

"Выйдя на одной из остановок общественного транспорта, между молодыми людьми продолжился конфликт, в ходе которого обвиняемый, по версии следствия, нанес два удара в область лица молодому человеку, не уступившему место в общественном транспорте. В дальнейшем наступила смерть потерпевшего от причиненной ему закрытой черепно-мозговой травмы", — говорится в сообщении.

Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы. Он находится под стражей.