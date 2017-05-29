Шквалистый ветер повалил несколько деревьев в подмосковной резиденции премьер-министра России Дмитрия Медведева, сообщает РИА Новости.

Одно упавшее дерево перекрыло выезд с парковки, где находится несколько представительских автомобилей.

В Москве объявлен оранжевый уровень опасности. Скорость ветра местами достигает 18 метров в секунду. В разных частях города ветер повалил деревья.

Стало известно о первой жертве урагана. Так, на Кировоградской улице порыв ветра вырвал остановку из земли и отбросил на пешеходов. Погиб мужчина. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Ранее сообщалось, что в разных районах Подмосковья деревья упали на пассажирский автобус и на детей. Также в Москве дерево придавило девушку.