В Москве из-за урагана погибло несколько человек, сообщает "Лента.Ру".

Около 15:50 мск на ВВЦ растение упало на 26-летнюю девушку, которая скончалась от полученных травм. В районе площади Джавахарлала Неру был насмерть придавлен мужчина.

По данным источника РИА Новости в экстренных службах столицы, один человек погиб около метро "Университет".

Как сообщает РЕН ТВ, еще один человек был придавлен остановкой на Кировоградской улице.

Также на Новомарьинской улице на юго-западе города дерево придавило мужчину. По предварительной информации, он выжил, однако не смог самостоятельно выбраться. Ему на помощь были направлены спасатели.

По последним данным, в результате урагана в Москве погибли 12 человек. О 12-й жертве известно, что это девушка. На нее упало дерево в районе Сиреневого бульвара. Пострадали 69 человек (однако можно утверждать, что речь может идти о большем количестве человек.

Также сообщалось, что на Московской железной дороге на перегоне Лесной городок - Внуково на пути упало дерево, перекрывшее путь аэроэкспрессам как в аэропорт, так и в сторону Москвы. На место происшествия прибыли аварийно-восстановительные бригады.