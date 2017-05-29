Московский фонд реновации будет осваивать 100 млрд рублей ежегодно

Руководитель Московского департамента строительства Андрей Бочкарев заявил, что организация станет учредителем Фонда содействия реновации пятиэтажек, передает РИА Новости.

Он уточнил, что ежегодно фонд будет осваивать около 100 млрд руб. "Это будет юридическое образование, которое станет застройщиком и на деньги городского бюджета будет строить дома и переселять людей", — сказал Бочкарев.

Он добавил, что фонд выступит единым застройщиком, который будет проводить конкурсы по выбору подрядных организаций для строительства жилья для переселенцев из пятиэтажек.

Ранее в Москве прошла третья по счету акция против реновации.