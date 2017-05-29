В Москве прошел сильнейший ураган. Стихия разбушевалась настолько, что в столице валило деревья, сносило крыши домов, остановки и заборы. Разгул стихи коснулся не только улиц, но и офисов. Многие дома остались без света. Есть пострадавшие. По предварительным данным погибло около 12 человек.

"Последний раз такой ураган я видела, наверное, в 1998 году. Тогда мы мирно сидели, пили чай, рядом тусовались кошки, и вдруг они в секунду сбрызнули под диван. И через минуту за окном загрохотало. Сегодня было точно так же. Двор наш завалили сломанные сучья, но других видимых последствий вроде нет. Сейчас "Интерфакс" передал, что в результате падения деревьев в Москве погибли 6 человек((," — пишет на своей странице во Вконтакте Татьяна Юрасова.

Жители города в ужасе выкладывают последствия стихии в соцсети.

Последствия сильнейшего урагана 🌀 Это было что-то с чем-то. Сейчас вышла на прогулку с собакой, правая часть Каменского пруда превратилась в месиво из деревьев, у несколько домов нет света 🤔 В Москве есть погибшие. Печаль. Публикация от Вязаные вещи ручной работы (@jmihalna) Май 29 2017 в 9:03 PDT

Буря в Москве. Крышу срывает на 40 секунде. pic.twitter.com/u8t6kyN37i — Andrey (@pearler15) 29 мая 2017 г.

Начало урагана уже не сулит ничего хорошего...#ураганмосква #ураган #ветер #сорвалокрышу #крыша Публикация от Фотограф Солодов Денис (@solodov.photo) Май 29 2017 в 5:49 PDT

Последствия урагана. Раменки #ураган29.05.17 #ураганмосква Публикация от Анастасия Болотаева (@amrita8) Май 29 2017 в 8:10 PDT

#ураганмосква#ураган2017 Несколько кадров из Курьяново Публикация от Victor Belavkin (@vitek_bel) Май 29 2017 в 6:48 PDT

В Москве ураган, это просто жесть, у домов напротив снесло крышу, у нас прям перед входом упало дерево, а еще в одном из кабинетов обвалился потолок. И это походу только начало. #ураганмосква#страшнодожути#кактеперьдобиратьсядодома#ичтотамдома Публикация от Гульнара Гиззатуллина (@gilzza1401) Май 29 2017 в 5:59 PDT

В официальном Twitter мэра Москвы выражают соболезнования родным и близким погибших.

В результате урагана есть погибшие, более 40 человек обратились за медицинской помощью. Мои соболезнования родным и близким погибших — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 29 мая 2017 г.

Разрушительный ураган повалил несколько сотен деревьев. Принимаем необходимые меры по ликвидации последствий стихии — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 29 мая 2017 г.

Однако не все жители реагировали одинаково на ураганный ветер. В Twitter появились изображения, где на столицу наступает Годзилла, другие пользователи предположили, что начались съемки второй части фильма "Притяжение".