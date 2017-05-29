В Москве прошел сильнейший ураган. Стихия разбушевалась настолько, что в столице валило деревья, сносило крыши домов, остановки и заборы. Разгул стихи коснулся не только улиц, но и офисов. Многие дома остались без света. Есть пострадавшие. По предварительным данным погибло около 12 человек.
"Последний раз такой ураган я видела, наверное, в 1998 году. Тогда мы мирно сидели, пили чай, рядом тусовались кошки, и вдруг они в секунду сбрызнули под диван. И через минуту за окном загрохотало. Сегодня было точно так же. Двор наш завалили сломанные сучья, но других видимых последствий вроде нет. Сейчас "Интерфакс" передал, что в результате падения деревьев в Москве погибли 6 человек((," — пишет на своей странице во Вконтакте Татьяна Юрасова.
Жители города в ужасе выкладывают последствия стихии в соцсети.
Буря в Москве. Крышу срывает на 40 секунде. pic.twitter.com/u8t6kyN37i— Andrey (@pearler15) 29 мая 2017 г.
Буря разнесла забор #москва #Ураган pic.twitter.com/7itlSJpA2L— Andrey (@pearler15) 29 мая 2017 г.
В официальном Twitter мэра Москвы выражают соболезнования родным и близким погибших.
В результате урагана есть погибшие, более 40 человек обратились за медицинской помощью. Мои соболезнования родным и близким погибших— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 29 мая 2017 г.
Разрушительный ураган повалил несколько сотен деревьев. Принимаем необходимые меры по ликвидации последствий стихии— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 29 мая 2017 г.
Однако не все жители реагировали одинаково на ураганный ветер. В Twitter появились изображения, где на столицу наступает Годзилла, другие пользователи предположили, что начались съемки второй части фильма "Притяжение".
Москва сейчас.#Ураган pic.twitter.com/331QqJnzhJ— Катерина Малышева (@Katya_Malyseva) 29 мая 2017 г.
да это вторую часть фильма Притяжение снимают, чтоиэ б уж наверняка.#ураган #москва— Мария Захарова (@marussiaa_) 29 мая 2017 г.
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