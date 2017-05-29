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Макрон: ни одна важная проблема в мире не может быть решена без России

, ИА "Амител"
Он высказал желание укрепить взаимодействие с Россией по Сирии

Фото: liter.kz

Президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным подчеркнул значимость России в современном мире, передает ТАСС.

"Ни одна важная проблема в мире не может быть решена без участия России. Нам обязательно следует обеспечить проведение совместных действий. Потому что если мы не создадим для этого необходимые условия, мы не сможет продвигаться вперед по важнейшим вопросам", — сказал Макрон.

"Если не будет открытого и искреннего диалога, пускай порой и сопровождающегося неприятными моментами, но диалога требовательного в отношении обеих сторон, то мы никогда не сможем продвинуться ни по сирийской, ни по украинской проблеме", — подчеркнул Макрон.

Он высказал желание укрепить взаимодействие с Россией по Сирии. Говоря о ситуации на Украине, президент Франции заявил, что Москва и Париж выступили за проведение в ближайшее время встречи в нормандском формате (Германия, Франция, Россия, Украина). Он подчеркнул, что необходимо и далее использовать именно этот формат переговоров. 

Макрон поблагодарил Путина за визит во Францию. 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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