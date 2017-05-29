Государственный музей-заповедник "Царское Село" приобрел на аукционе в Великобритании три икорницы для подачи устриц и морепродуктов, передает ТАСС.

Предметы из знаменитого Рафаэлевского сервиза, который в 1903 году был выполнен на Императорском фарфоровом заводе специально для этой резиденции Романовых.

До 2016 года в коллекции Царского Села не было ни одного предмета из этого сервиза, который считается самым значительным парадным ансамблем конца XIX — начала ХХ века.

"Три икорницы из знаменитого Рафаэлевского сервиза музей приобрел на торгах британского аукционного дома Tennants, стоимость трех предметов составила 1,6 млн рублей. Теперь в музейном собрании фарфора семь предметов из этого сервиза", - рассказала руководитель пресс-службы ГМЗ "Царское Село".

Раритеты приобретены на собственные внебюджетные средства музея.