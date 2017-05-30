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Алтайский край привели в пример за социально ответственный бизнес

, ИА "Амител"
В регион прибыли депутаты Госдумы и чиновники Минтруда. Фото

Алтайский край является хорошим примером реализации социального партнерства. Об этом заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, член фракции ЛДПР Ярослав Нилов (на фото справа). Он, еще несколько депутатов, представители Минтруда прибыли в регион в понедельник, 29 мая, на заседание круглого стола комитета.

Участники заседания обсудили вопросы социального партнерства.

"В вашем регионе 25 лет существует трехсторонняя комиссия, многие практики могли бы стать хорошим пособием для практического использования другими субъектами России", — сказал депутат.

Положительно работу Алтая в этом направлении оценил и заместитель министра труда и социальной защиты России Андрей Пудов, также прибывший на заседание в Барнаул.

Губернатор Алтайского края Александр Карлин отметил, что 374 работодателя региона входят в реестр социально ответственных и социально ориентированных. Они обеспечивают работой более 60 тысяч человек.

"Мы разработали и реализуем специальный механизм присвоения этого высокого статуса, при этом группы предприятий формируются в зависимости от сферы деятельности и размера бизнеса", — сказал губернатор.

Социально ответственные работодатели поощряются не только грамотами и знаками. Александр Карлин подчеркнул, что при отборе проектов по поддержке субсидиями из регионального бюджета  учитывается в том числе и социальная ответственность работодателя.

В трехстороннюю комиссию входят краевой союз организаций профсоюзов, краевые объединения работодателей и правительство региона. На многих предприятиях действует практика заключения коллективных договоров.

Председатель краевого Законодательного Собрания Александр Романенко напомнил, что в регионе базовый закон о социальном партнерстве был принят в нестабильные 90-е годы. Сегодня, по его словам, причастность к категории социально ответственных работодателей является важным фактором для многих руководителей.

В заседании приняли участие также думцы, представляющие Воронежскую, Кемеровскую, Московскую области и республику Татарстан. Алтайский край также представляли депутаты Госдумы, члены регионального правительства, представители алтайских профсоюзов и бизнеса.


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