Вторник, 30 Май, 08:59

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,71
€ 63,37
Brent
$ 51,5
20°
Обь
473см -9

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Паводок на Алтае – 2017 Дорожный ремонт – 2017 ЕГЭ-2017
Новости

Барнаульцы просят ООН помочь найти загадочно исчезнувшую дочь

, ИА "Амител"
Родственники боятся, что девушку насильно удерживает полиция Чехии

Уроженцы Барнаула Евгений и Марина Юрьева намерены обратиться в комитет ООН по насильственным исчезновениям, чтобы им помогли найти дочь Марию и ее супруга Виктора Моделя, загадочно исчезнувших на территории Шенгена почти два года назад.

Следы молодых людей затерялись в аэропорту Белграда (Сербия) в октябре 2015 года. Через несколько месяцев после этого из МИД России Юрьевым  пришло письмо о том, что Виктор обращался (или был задержан и доставлен) в полицию в Праге. Отмечалось, что ему требовалось восстановить документы — он потерял (или у него украли) загранпаспорт, и ему делали справку, чтобы в течение двух недель он мог вылететь в РФ. Но в Россию ни Виктор, ни Мария не вернулись. При этом к тому времени у молодой четы уже были просрочены визы, и они были объявлены в розыск Интерполом.

Осенью 2016 года СМИ распространили информацию о том, что молодые люди найдены на территории Чехии живыми. Однако, по словам Евгения Юрьева, эта информация не совсем соответствует действительности.

"Со стороны чешской полиции нам до сих пор не представлено ни одного доказательства, что Маша жива и что именно с ней беседовали полицейские. Нам не говорят, ни в каком участке это произошло, ни о том, присутствовал ли во время разговора переводчик – а Маша не знает чешского языка. Нам предоставили фотографию Маши, но на ней нет даты, подтверждающей, что это фото было сделано в указанный полицией период", — рассказал Евгений.

Имеются и другие факты, которые вызывают недоумение у родителей девушки и адвокатов: чешские законы очень строги, а у Марии на момент предполагаемого задержания отсутствовал паспорт, виза же закончилась задолго до этого. У нее нет вида на жительство в этой стране. За оформлением новых документов она никуда не обращалась (соответствующие запросы были сделаны во все консульства стран Шенгена). Это значит, что в соответствии с чешскими законами она должна была быть выслана из страны на родину. Но для этого правоохранители сначала должны были доставить Марию в российское консульство и подтвердить ее личность. Однако этого не произошло.

Более того, на запросы полиция предоставляла противоречивые данные. Сначала было заявлено, что Мария сама не хочет встречаться с родственниками и запретила им передавать любую информацию о ней. Но подтверждающего документа у полиции не нашлось. Затем последовало заявление, что Мария выслана на территорию России. Однако и это утверждение было опровергнуто. Затем в полиции объявили, что Маша была задержана и отпущена, так как полицейский не знал, что у нее просрочена виза. Но и тут в полиции не смогли назвать участок, где допрашивали Машу. Сейчас правоохранительные органы государства игнорируют все запросы от родственников девушки, поэтому встревоженные родственники рассматривают две основные версии произошедшего:

  1. Полицейские не задерживали Машу, но по каким-то причинам пытаются убедить всех, кто заинтересован в ее поисках, в обратном.
  2. Машу действительно задержала полиция и продолжает ее по каким-то причинам удерживать, не сообщая об этом родственникам.

Поскольку чешская полиция не отвечает на запросы, близкие девушки вынуждены обратиться за помощью в Комитет ООН по насильственным исчезновениям. Это ведомство имеет право проводить собственные расследования исчезновений физических лиц, и правоохранительные органы обязаны ему в этом содействовать.

Подробная история поисков загадочно исчезнувшей молодой четы и испытания, которые приходится преодолевать родителям, желающим вернуть детей, в ближайшие дни будет опубликована на портале Amic.ru.

Комитет ООН по насильственным исчезновениям наблюдает за выполнением Международной конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений. Родственники исчезнувшего лица, их законные представители, адвокаты или любое уполномоченное ими лицо, а также любое другое лицо, имеющее законный интерес, могут в срочном порядке обратиться в Комитет с просьбой о розыске и установлении местонахождения исчезнувшего.
Комитет наделен полномочиями проводить расследования по внушающей доверие информации о том, что то или иное государство-участник совершает действия, наносящие серьезный ущерб положениям Конвенции. После проведения консультаций с соответствующим государством-участником он может обратиться с просьбой к одному или нескольким из своих членов посетить это государство и безотлагательно представить ему соответствующую информацию.

 


Смотрите также
Партнёры

Комментарии

30.05.2017 08:08
- гость -

мутная какая то история...

0  0
30.05.2017 08:36
- гость -

тут звонят с молодежной 6 приглашают на собеседования и предлагают огромные деньги в долларах и евро зарабатывать. Такие назойливые, на вопрос чем занимаются говорят что информация секретная, ИНН организации тоже не называют.

0  0
30.05.2017 08:40
Снайпер

30.05.2017 08:36
- гость -
тут звонят с молодежной 6 приглашают на собеседования и предлагают огромные деньги в долларах и евро зарабатывать. Такие назойливые, на вопрос чем занимаются говорят что информация секретная, ИНН организации тоже не называют.

0 0

Это владельцы порносайтов вербуют актеров.

0  0
30.05.2017 08:42
гость

Как-то не активно ищут их родственнички. Странно все это. Поди уже на органы давно пустили, в Европе это на раз.

0  0
30.05.2017 08:53
- гость -

а сколько историй про наташ в турции: заманивают 17-летних девок в рабство зарплатой 5-10 косарей баксов, и выпускают на волю в 35 вышедшими в тираж наркоманками...а ментовские бордели в Астрахани и Нижнем Тагиле - там свои кладбища и убиты сотни девушек кто не хотел работать!

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
08:38
Пробки в пять баллов образовались на дорогах Барнаула 30 мая 1
08:30
Уникальную технологию приготовления мяса предлагают попробовать барнаульцам 4
08:19
Мэр Москвы пообещал выплатить по миллиону рублей семьям погибших от урагана 0
08:00
Как приготовить роллы дома? Шесть простых шагов в инфографике от Amic.ru 0
07:58
Барнаульцы просят ООН помочь найти загадочно исчезнувшую дочь 5
07:46
Дворы, театры, ДК и парки: рассказываем о проектах "Единой России" на Алтае 5
07:33
Как подготовиться к ЕГЭ и справиться с волнением? 4
07:19
Фасад здания Художественного музея в Барнауле достроят к концу 2017 года 0
07:05
Алтайский край привели в пример за социально ответственный бизнес 0
06:44
Он был не только Шуриком. Интересные факты о жизни Александра Демьяненко 4
06:19
ТОП-5 мифов и легенд об Орлеанской деве Жанне Д'Арк 1
06:09
Ливни и шквалистый ветер обрушатся на Алтайский край днем 30 мая 0
05:01
Больше половины российских семей не имеют накоплений 0
04:01
Мужчина выбросил девушку из окна за отказ от секса 3
03:21
Почти треть россиян экономят на мясе - опрос 2
02:01
Новым символом Крыма предлагают сделать кота по кличке Ватник 2
01:01
Экс-губернатора Челябинской области подозревают во взятке в 3,4 млрд руб. 1
00:06
И.о. вице-мэра Красноярска погиб при падении с 17 этажа 0
23:55
Улетевшие крыши, поваленные деревья: ураган в Москве глазами очевидцев 0
23:46
Музей "Царское Село" за 1,6 млн рублей купил три икорницы 1
23:23
Макрон: ни одна важная проблема в мире не может быть решена без России 0
22:54
Строительный кран рухнул в Люберцах во дворе дома 0
22:29
Переговоры Путина и Макрона продлились около трех часов 3
21:54
Московский фонд реновации будет осваивать 100 млрд рублей ежегодно 0
21:35
11 человек погибли в результате урагана в Москве 0
21:05
Поваленное ураганом дерево завалило выезд из резиденции Медведева 2
20:49
Жителя Барнаула убили за отказ уступить место бабушке в автобусе 1
20:29
Книга о современных чиновниках внесена в список экстремистских материалов 2
20:09
Работа мечты: получай 2500 евро в месяц за путешествие 1
19:48
Полицейские из ЮАР "расстреляли" яблоками грабителей. Видео 0
19:39
Награда Звягинцева, прощание Тотти и Киану Ривз в России: обзор соцсетей 0
19:28
Песков прокомментировал задержание мальчика на Новом Арбате 6
19:13
Коротко о главном: судьба "Изумрудного", купальный сезон и сельхозпалы
Портал Amic.ru предлагает подборку главных тем за 29 мая 2017 года
18:48
МИД РФ пообещал не оставить без ответа высылку дипломатов из Эстонии 2
18:27
Барнаульский суд вынес приговор мошенникам, инсценировавшим ДТП 0
18:24
Барнаульцев все лето будут бесплатно приучать к массовым тренировкам 0
18:06
Аллея колоколов появилась в Барнауле. Фото 0
18:00
Брендовые сумки дешевле заказывать по интернету 0
17:43
Пятые "Пираты Карибского моря" стартовали в России с новым рекордом 0
17:36
СМИ: Белый дом планирует перезапуск переговоров с Россией по Украине 0
17:22
Алтайский край увеличил инвестиции с начала 2017 года на 15% 1
17:11
Александр Карлин пообещал лишать предприятия господдержки за сельхозпалы 0
17:05
Спикер алтайского парламента Александр Романенко завел страничку в Facebook 15
16:46
Петербургский стоматолог вырвала женщине 22 здоровых зуба ради денег 10
16:28
Черногория обвинила РФ во вмешательстве во внутренние дела страны 8
16:23
Строительство театра кукол "Сказка" перенесли на осень из-за грунтовых вод 2
16:20
Как барнаульцам отдохнуть после работы и куда сходить с 29 мая по 2 июня? 2
16:09
Барнаулец возил в багажнике авто похищенного мужчину и требовал выкуп – СК 3
16:00
Предпринимателям Алтайского края показали, как варят пиво 0
15:49
Десятки рейсов отменены и задержаны в аэропортах Москвы 0

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.