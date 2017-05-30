Уроженцы Барнаула Евгений и Марина Юрьева намерены обратиться в комитет ООН по насильственным исчезновениям, чтобы им помогли найти дочь Марию и ее супруга Виктора Моделя, загадочно исчезнувших на территории Шенгена почти два года назад.

Следы молодых людей затерялись в аэропорту Белграда (Сербия) в октябре 2015 года. Через несколько месяцев после этого из МИД России Юрьевым пришло письмо о том, что Виктор обращался (или был задержан и доставлен) в полицию в Праге. Отмечалось, что ему требовалось восстановить документы — он потерял (или у него украли) загранпаспорт, и ему делали справку, чтобы в течение двух недель он мог вылететь в РФ. Но в Россию ни Виктор, ни Мария не вернулись. При этом к тому времени у молодой четы уже были просрочены визы, и они были объявлены в розыск Интерполом.

Осенью 2016 года СМИ распространили информацию о том, что молодые люди найдены на территории Чехии живыми. Однако, по словам Евгения Юрьева, эта информация не совсем соответствует действительности.

"Со стороны чешской полиции нам до сих пор не представлено ни одного доказательства, что Маша жива и что именно с ней беседовали полицейские. Нам не говорят, ни в каком участке это произошло, ни о том, присутствовал ли во время разговора переводчик – а Маша не знает чешского языка. Нам предоставили фотографию Маши, но на ней нет даты, подтверждающей, что это фото было сделано в указанный полицией период", — рассказал Евгений.

Имеются и другие факты, которые вызывают недоумение у родителей девушки и адвокатов: чешские законы очень строги, а у Марии на момент предполагаемого задержания отсутствовал паспорт, виза же закончилась задолго до этого. У нее нет вида на жительство в этой стране. За оформлением новых документов она никуда не обращалась (соответствующие запросы были сделаны во все консульства стран Шенгена). Это значит, что в соответствии с чешскими законами она должна была быть выслана из страны на родину. Но для этого правоохранители сначала должны были доставить Марию в российское консульство и подтвердить ее личность. Однако этого не произошло.

Более того, на запросы полиция предоставляла противоречивые данные. Сначала было заявлено, что Мария сама не хочет встречаться с родственниками и запретила им передавать любую информацию о ней. Но подтверждающего документа у полиции не нашлось. Затем последовало заявление, что Мария выслана на территорию России. Однако и это утверждение было опровергнуто. Затем в полиции объявили, что Маша была задержана и отпущена, так как полицейский не знал, что у нее просрочена виза. Но и тут в полиции не смогли назвать участок, где допрашивали Машу. Сейчас правоохранительные органы государства игнорируют все запросы от родственников девушки, поэтому встревоженные родственники рассматривают две основные версии произошедшего:

Полицейские не задерживали Машу, но по каким-то причинам пытаются убедить всех, кто заинтересован в ее поисках, в обратном. Машу действительно задержала полиция и продолжает ее по каким-то причинам удерживать, не сообщая об этом родственникам.

Поскольку чешская полиция не отвечает на запросы, близкие девушки вынуждены обратиться за помощью в Комитет ООН по насильственным исчезновениям. Это ведомство имеет право проводить собственные расследования исчезновений физических лиц, и правоохранительные органы обязаны ему в этом содействовать.

Подробная история поисков загадочно исчезнувшей молодой четы и испытания, которые приходится преодолевать родителям, желающим вернуть детей, в ближайшие дни будет опубликована на портале Amic.ru.

Комитет ООН по насильственным исчезновениям наблюдает за выполнением Международной конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений. Родственники исчезнувшего лица, их законные представители, адвокаты или любое уполномоченное ими лицо, а также любое другое лицо, имеющее законный интерес, могут в срочном порядке обратиться в Комитет с просьбой о розыске и установлении местонахождения исчезнувшего.

Комитет наделен полномочиями проводить расследования по внушающей доверие информации о том, что то или иное государство-участник совершает действия, наносящие серьезный ущерб положениям Конвенции. После проведения консультаций с соответствующим государством-участником он может обратиться с просьбой к одному или нескольким из своих членов посетить это государство и безотлагательно представить ему соответствующую информацию.