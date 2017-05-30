Предложение писателя Сергея Юхина сделать символом полуострова кота по имени Ватник, пришлось по вкусу жителям Крыма, сообщает местное издание "Примечания".

В настоящее время символом Крыма является куница Крымница, но многие не уверены в такой рациональности. "Куница не может быть символом Крыма! Слишком воровата и скрытна. Куница никаким боком не подходит", — пишут люди в соцсетях.

Некоторые предложили в качестве символа пчелу Марту (в честь прошедшего в марте 2014 года референдума). Также в списке вариантов ястреб, дельфин, чайка, жужелица и сколопендра.

Писатель Юхин объяснил свой выбор тем, что "котиков все любят" и что "кот стал одним из символов "крымской весны". По поводу имени для кота он отметил, что Ватник в качестве имени выбран для того, чтобы "подчеркнуть его патриотичность и крымскую принадлежность".