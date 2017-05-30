В течение последних трех месяцев почти треть россиян были вынуждены экономить на мясе, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на результаты опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России.

О необходимости экономить или отказываться от крупных покупок из-за отсутствия денег сообщили 46% опрошенных. Как отмечается, 16% опрошенных указали, что экономили на ремонте, 15% — на отдыхе и поездках, 8% — на технике для дома.

Также в течение указанного периода россияне сталкивались с необходимостью контролировать расходы на продукты. Так, 28% респондентов заявили, что в последние три месяца экономили на мясе и птице, 24% - на сыре и колбасе, 23% — на рыбе и морепродуктах.

22% участников опроса сократили свои расходы на одежду, обувь и кожгалантерею.