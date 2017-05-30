Вторник, 30 Май, 07:13

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,71
€ 63,37
Brent
$ 51,5
19°
Обь
473см -9

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Паводок на Алтае – 2017 Дорожный ремонт – 2017 ЕГЭ-2017
Новости

Больше половины российских семей не имеют накоплений

, ИА "Амител"
В декабре 2016 года сбережений не имели 64% опрошенных

Фото: radioclassic.ru

Почти 60% российских семей не имеют сбережений, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на данные исследования "инФОМ", проведенного по заказу Банка России. 

59% участников опроса заявили, что не имеют сбережений, и это число сохранялось на протяжении последних трех месяцев. В декабре 2016 года сбережений не имели 64% опрошенных.

Только 22% респондентов оценивают настоящий момент как благоприятный для совершения накоплений, 44% россиян придерживаются противоположного мнения.

Согласно результатам исследования, 57% опрошенных считают целесообразным сберегать или откладывать свободные деньги, 33% полагают, что их стоит направлять на приобретение дорогостоящих товаров.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
07:05
Алтайский край привели в пример за социально ответственный бизнес 0
06:44
Он был не только Шуриком. Интересные факты о жизни Александра Демьяненко 4
06:19
ТОП-5 мифов и легенд об Орлеанской деве Жанне Д'Арк 0
06:09
Ливни и шквалистый ветер обрушатся на Алтайский край днем 30 мая 0
05:01
Больше половины российских семей не имеют накоплений 0
04:01
Мужчина выбросил знакомую знакомых из окна за отказ от секса 0
03:21
Почти треть россиян экономят на мясе - опрос 0
02:01
Новым символом Крыма предлагают сделать кота по кличке Ватник 0
01:01
Экс-губернатора Челябинской области подозревают во взятке в 3,4 млрд руб. 0
00:06
И.о. вице-мэра Красноярска погиб при падении с 17 этажа 0
23:55
Улетевшие крыши, поваленные деревья: ураган в Москве глазами очевидцев 0
23:46
Музей "Царское Село" за 1,6 млн рублей купил три икорницы 0
23:23
Макрон: ни одна важная проблема в мире не может быть решена без России 0
22:54
Строительный кран рухнул в Люберцах во дворе дома 0
22:29
Переговоры Путина и Макрона продлились около трех часов 0
21:54
Московский фонд реновации будет осваивать 100 млрд рублей ежегодно 0
21:35
11 человек погибли в результате урагана в Москве 0
21:05
Поваленное ураганом дерево завалило выезд из резиденции Медведева 1
20:49
Жителя Барнаула убили за отказ уступить место бабушке в автобусе 0
20:29
Книга о современных чиновниках внесена в список экстремистских материалов 0
20:09
Работа мечты: получай 2500 евро в месяц за путешествие 1
19:48
Полицейские из ЮАР "расстреляли" яблоками грабителей. Видео 0
19:39
Награда Звягинцева, прощание Тотти и Киану Ривз в России: обзор соцсетей 0
19:28
Песков прокомментировал задержание мальчика на Новом Арбате 2
19:13
Коротко о главном: судьба "Изумрудного", купальный сезон и сельхозпалы
Портал Amic.ru предлагает подборку главных тем за 29 мая 2017 года
18:48
МИД РФ пообещал не оставить без ответа высылку дипломатов из Эстонии 1
18:27
Барнаульский суд вынес приговор мошенникам, инсценировавшим ДТП 0
18:24
Барнаульцев все лето будут бесплатно приучать к массовым тренировкам 0
18:06
Аллея колоколов появилась в Барнауле. Фото 0
18:00
Брендовые сумки дешевле заказывать по интернету 0
17:43
Пятые "Пираты Карибского моря" стартовали в России с новым рекордом 0
17:36
СМИ: Белый дом планирует перезапуск переговоров с Россией по Украине 0
17:22
Алтайский край увеличил инвестиции с начала 2017 года на 15% 1
17:11
Александр Карлин пообещал лишать предприятия господдержки за сельхозпалы 0
17:05
Спикер алтайского парламента Александр Романенко завел страничку в Facebook 15
16:46
Петербургский стоматолог вырвала женщине 22 здоровых зуба ради денег 10
16:28
Черногория обвинила РФ во вмешательстве во внутренние дела страны 7
16:23
Строительство театра кукол "Сказка" перенесли на осень из-за грунтовых вод 2
16:20
Как барнаульцам отдохнуть после работы и куда сходить с 29 мая по 2 июня? 2
16:09
Барнаулец возил в багажнике авто похищенного мужчину и требовал выкуп – СК 2
16:00
Предпринимателям Алтайского края показали, как варят пиво 0
15:49
Десятки рейсов отменены и задержаны в аэропортах Москвы 0
15:45
Дочь Роберта Рождественского хочет установить в Косихе памятник своему отцу 3
15:39
Путин подписал указ о Десятилетии детства до 2027 года 8
15:27
Лидер алтайских коммунистов Мария Прусакова вошла в состав ЦК КПРФ 1
15:18
Алтайский край "отправили" в середину рейтинга по продолжительности жизни 2
15:07
"Зеленый гоблин" доставил мяч для финала Кубка Португалии по футболу. Видео 0
14:59
Алтайским семьям для нормальной жизни нужен доход от 80 тыс. рублей – опрос 11
14:47
От дерева к стеклу. Фотопрогулка по Красноармейскому проспекту 10
14:40
Холодные блюда для жаркой погоды: готовим с Кухней.Amic.ru летние супы 0

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.