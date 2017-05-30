Почти 60% российских семей не имеют сбережений, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на данные исследования "инФОМ", проведенного по заказу Банка России.

59% участников опроса заявили, что не имеют сбережений, и это число сохранялось на протяжении последних трех месяцев. В декабре 2016 года сбережений не имели 64% опрошенных.

Только 22% респондентов оценивают настоящий момент как благоприятный для совершения накоплений, 44% россиян придерживаются противоположного мнения.

Согласно результатам исследования, 57% опрошенных считают целесообразным сберегать или откладывать свободные деньги, 33% полагают, что их стоит направлять на приобретение дорогостоящих товаров.