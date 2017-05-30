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Московские власти выплатят семьям погибших в результате урагана компенсацию размером 1 миллион рублей на семью. Соответствующее заявление сделал мэр столицы Сергей Собянин в ходе посещения НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, сообщило в понедельник, 29 мая, агентство ТАСС.

По словам Собянина, решение о выплатах по миллиону будет принято на заседании правительства во вторник, 30 мая. Также он отметил, что денежную компенсацию выплатят пострадавшим в результате разгула стихии.

Мэр рассказал, что в результате урагана погибли 11 человек. Еще 70 серьезно пострадали, всем им была оказана медпомощь. "Завтра на заседании правительства Москвы будет принято решение о финансовой компенсации, но, конечно, никакими деньгами не компенсируешь людские потери, трагедию людей", — добавил Собянин, выразив соболезнования семьям погибших и пострадавших.

Мэр назвал трагедию беспрецедентной. Он подчеркнул, что пострадавших людей так много, поскольку ураган произошел днем.

Агентство пишет, что Собянин пообщался с пострадавшими в НИИ им. Склифосовского и пожелал им скорейшего выздоровления.

Замдиректора научно-исследовательского института по лечебной работе Сергей Столяров уточнил, что в больницу поступили 14 человек. В данный момент в леченом учреждении остаются пятеро, один из которых находится в реанимации, а остальные — в клиническом отделении. Других пациентов отпустили домой после оказания необходимой медпомощи.

По словам врача, в основном у пациентов диагностированы раны, множественные ушибы тела.

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Напомним, шквалистый ветер с порывами до 28 метров в секунду и ливень обрушились на российскую столицу в понедельник, 29 мая.