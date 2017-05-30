Фото: foneyes.ru

Жителей Барнаула утром во вторник, 30 мая, ждут пятибалльные заторы на дорогах. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".

Наиболее осложнено движение машин в районе пересечения улицы Власихинской с улицей Малахова и шоссе Ленточный Бор. Там автомобили двигаются со скоростью не более 7-10 километров в час.

Также пробки есть на пересечении улицы Попова и Павловского тракта, на перекрестке Малахова — Петра Сухова, на Северо-Западной улице, участке проспекта Строителей (в районе пересечения с Красноармейским проспектом) и на улицах Челюкинцев и Советской Армии.