Фото: barnaul.org
Знаки, которые запрещают остановку и стоянку автомобилей, появятся на двух улицах Барнаула в июне. Об этом сообщает комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города.
Так, данные знаки установят 13 июня на нечетной стороне улицы Путиловской от дома №118 по проспекту Комсомольскому до дома №57 по улице Путиловской.
В сообщении говорится, что целью установки ограничительных знаков является обеспечение безопасности дорожного движения.
Отмечается, что 19 июня на нечетной стороне улицы Мерзликина в районе дома №7 также появится запрещающий стоянку знак.
Комментарии
неприкасаемые решили застолбить для себя всю парковку у дома по комсомольскому 118 со стороны ул путиловская?
А неприкасаемые это кто?
Кстати о Мерзликина , а что там за шляпу начали строить между Красноармейским и Соцем? Решили что там дофига места, можно еще пол тротуара оттяпать,