Фото: barnaul.org

Знаки, которые запрещают остановку и стоянку автомобилей, появятся на двух улицах Барнаула в июне. Об этом сообщает комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города.

Так, данные знаки установят 13 июня на нечетной стороне улицы Путиловской от дома №118 по проспекту Комсомольскому до дома №57 по улице Путиловской.

В сообщении говорится, что целью установки ограничительных знаков является обеспечение безопасности дорожного движения.

Отмечается, что 19 июня на нечетной стороне улицы Мерзликина в районе дома №7 также появится запрещающий стоянку знак.