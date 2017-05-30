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Россиянину Алексею Макееву, которого атаковала и ранила разъяренная толпа в мексиканском городе Канкун, предъявлено обвинение в предумышленном убийстве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на консула РФ в Мехико Дмитрия Болбота.

По его словам, Макеева отвезли в прокуратуру, где зачитали права россиянина и обвинение в предумышленном убийстве. В данный момент Макеев находится в центре предварительного заключения, а в течение двух суток судья решит, в какую тюрьму направить россиянина.

Напомним, несколько сотен мексиканцев окружили дом Макеева и атаковали его 19 мая текущего года. Во время инцидента один из нападавших получил несовместимые с жизнью травмы и скончался в госпитале. Россиянин тоже получил тяжелые повреждения.

Макеев получил известность в Мексике из-за своих видеороликов, в которых он оскорбляет местных жителей, в том числе женщин и детей, угрожает им и демонстрирует нацистскую символику.