Еще и чистит

Аспирином можно отмыть графин или узкую вазу. На дне некоторых ваз остается серый налет, который невозможно достать губкой. На помощь к "продвинутым" хозяйкам приходит аспирин. Наполните вазу теплой водой и бросьте туда таблетку. Лучше использовать шипучий аспирин.

Пузырьки выступят в роли своеобразной щетки, а ацетилсалициловая и лимонная кислоты, входящие в состав таблетки, поспособствуют растворению налета. Через 10-15 минут тщательно промойте вазу под струей проточной воды. Эффект гарантирован.