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Даже в космосе без него никуда: десять фактов об аспирине

, ИА "Амител"
На женщин аспирин действует слабее, чем на мужчин. Интересные факты о, пожалуй, самом известном лекарстве

В 1899 году в Германии впервые поступил в продажу аспирин. Сегодня это лекарство есть, пожалуй, в каждой аптечке. Более того, эти таблетки берут с собой даже космонавты. Большинство используют аспирин как жаропонижающее. Но у этого препарата есть немало других достоинств.

1
Ежегодное потребление
Ежегодно во всем мире потребляется 80 000 000 000 таблеток аспирина.
2

Разные формы

Долгое время аспирин продавался как порошок. В форме таблеток его стали выпускать с 1904 года. Сегодня выпускаются также шипучие формы и таблетки в защитной оболочке.
3
Гиппократ рекомендует
Еще три тысячи лет назад люди лечились ивовой корой. В ней содержится салициловая кислота — аспирин. А Гиппократ рекомендовал отвар из коры ивы при лихорадках и родовых муках.
4
Аспирин и цветы
Аспирин продлевает жизнь срезанным цветам. Хозяйки добавляют половинку таблетки на литр воды. Аспирин дезинфицирует воду, и в итоге стебли стоят куда дольше. Добавлять аспирин нужно при каждой смене воды.
5
Еще и чистит

Аспирином можно отмыть графин или узкую вазу. На дне некоторых ваз остается серый налет, который невозможно достать губкой. На помощь к "продвинутым" хозяйкам приходит аспирин. Наполните вазу теплой водой и бросьте туда таблетку. Лучше использовать шипучий аспирин.

Пузырьки выступят в роли своеобразной щетки, а ацетилсалициловая и лимонная кислоты, входящие в состав таблетки, поспособствуют растворению налета. Через 10-15 минут тщательно промойте вазу под струей проточной воды. Эффект гарантирован.

6
Спирея
Салициловая кислота содержится в клубнике, вине и в кустарнике спирея. Кстати, спирея и задержалась в названии лекарства, которое содержит салициловую кислоту – аспирин.
7
Против рака

Мы привыкли использовать аспирин как жаропонижающее. На самом деле у этого лекарства куда больше возможностей. Так, этот препарат снижает риск развития некоторых раковых заболеваний.

Мировые исследования показали, что люди, регулярно принимающие небольшие дозировки аспирина, реже страдают некоторыми злокачественными заболеваниями. Речь идет о колоректальном раке, раке мочевого пузыря, опухолях пищевода и раке предстательной железы.

8
Не навреди
Аспирин может и навредить. Известно, что это лекарство может привести к проблемам с желудком. Ацетилсалициловая кислота негативно отражается на состоянии слизистой оболочки желудка. Так что людям с повышенной кислотностью стоит принимать таблетки осторожно.
9
Мужчина или женщина
Действие аспирина зависит от пола человека. Исследования показали, что на женщин аспирин действует слабее, чем на мужчин.
10
Сам себе лекарство
Современные исследования доказывают, что ацетилсалициловая кислота может вырабатываться организмом человека.

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