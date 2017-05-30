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"Яндекс" опроверг обвинения СБУ в передаче персональных данных

, ИА "Амител"
В компании заявили, что защита персональных данных пользователей является ее главным приоритетом

"Яндекс" опроверг обвинения Службы безопасности Украины (СБУ) в передаче данных украинцев спецслужбам России, сообщает РИА Новости. Российская интернет-компания сообщила, что ни у одного из сотрудников "Яндекс. Украина" нет доступа к персональным данным пользователей. Соответственно, никакой передачи данных быть в принципе не могло.

Также сообщается, что правоохранительные органы могут обратиться в компанию с требованием раскрыть те или иные данные пользователей лишь после решения суда, которое сама компания должна признать обоснованным.

29 мая СБУ провела обыски в офисах компании в Киеве и Одессе. Поводом стало уголовное дело по статье "государственная измена". Позже ведомство сообщило, что подозревает руководство "Яндекс. Украина" в незаконном сборе и передаче в Россию персональных данных граждан. Эту информацию, по их данным, они передавали российским спецслужбам якобы для организации диверсий и информационно-подрывных операций в ущерб суверенитету Украины.


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Комментарии

30.05.2017 09:29
- гость -

Хохлы затеяли всю эту бодягу, потому что хотят чтобы канадская фирма им поисковик написала и заработала на них, а с Россией разорвать все связи.
И неважно что сейчас взрослое население всё понимает и остается приверженцем России, они растят молодежь в русофобском ключе.
Интересно, мы так и будем на это смотреть и ждать у моря погоды или всё таки предпримем шаги по исправлению ситуации???

0  0
30.05.2017 09:43
- гость -

яндексом не пользуюсь с 2009, когда на запрос партия жуликов и воров он выдал ноль! а Гугл 5000000 результатов, все с ним ясно! и еще были скандалы с махинациями выдачи топовых новостей про митинги собянина реновацию он выдает то что приказали в КГБ!

0  0
30.05.2017 09:46
- гость -

30.05.2017 09:43
- гость -
вы идиот?

0  0
30.05.2017 09:50
- гость -


30.05.2017 09:46
- гость -
а разве не видно?

0  0
30.05.2017 10:02
- гость -

30.05.2017 09:46 а вы умник? недавно на Дожде сидел топ-менеджер яндекса и толкал дичь и гнал пургу, почему у них 26 марта про тридцатитысячный митинг не было ни слова до позднего вечера , в отличии от других поисковиков!

0  0
30.05.2017 10:03
- гость -

Яндекс всегда был подментованным.

0  0
30.05.2017 10:15
- гость -

Ну скромные америкосские системы никогда не шпиёнили ни за кем, да 10.03 ??

0  0
30.05.2017 10:22
- гость -

Скромные америкосские системы нормально выдают топовые новости.

0  0
30.05.2017 10:25
- гость -

30.05.2017 10:15 может и да, но если их поймают на этом или на подтасовке выдачи топ-новостей, их акции упадут почти до нуля, купит их правильный инвестор и исправит ошибки! ошибки совершают все, но главное как система реагирует на ошибки!

0  0
30.05.2017 10:41
- гость -

30.05.2017 10:22
- гость -
Скромные америкосские системы нормально выдают топовые новости.

ваше понимание слова "нормально" - это именно так как вы считаете правильным?
почему то либералам чужда другая точка зрения у людей, они готовы истреблять людей вместе с их альтернативным мнением... вот БЕДА

0  0
30.05.2017 10:42
- гость -

30.05.2017 10:25
- гость -
30.05.2017 10:15 может и да, но если их поймают на этом или на подтасовке выдачи топ-новостей, их акции упадут почти до нуля

ХА-ХА-ХА

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