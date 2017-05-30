"Яндекс" опроверг обвинения Службы безопасности Украины (СБУ) в передаче данных украинцев спецслужбам России, сообщает РИА Новости. Российская интернет-компания сообщила, что ни у одного из сотрудников "Яндекс. Украина" нет доступа к персональным данным пользователей. Соответственно, никакой передачи данных быть в принципе не могло.

Также сообщается, что правоохранительные органы могут обратиться в компанию с требованием раскрыть те или иные данные пользователей лишь после решения суда, которое сама компания должна признать обоснованным.

29 мая СБУ провела обыски в офисах компании в Киеве и Одессе. Поводом стало уголовное дело по статье "государственная измена". Позже ведомство сообщило, что подозревает руководство "Яндекс. Украина" в незаконном сборе и передаче в Россию персональных данных граждан. Эту информацию, по их данным, они передавали российским спецслужбам якобы для организации диверсий и информационно-подрывных операций в ущерб суверенитету Украины.