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Полицейские в Барнауле раскрыли по горячим следам кражу велосипеда, оставленного на лестничной площадке одного из домов на улице Лазурной. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Вскоре после поступления сообщения о краже стражи порядка задержали подозреваемого, которым оказался ранее не раз судимый 39-летний барнаулец.

Выяснилось, что мужчина украл велосипед за день до своего дня рождения. Он рассказал полицейским, что продал транспортное средство неизвестным ему лицам на городском рынке, а все вырученные от продажи деньги потратил на празднование дня рождения.

Сейчас полицейские устанавливают личности покупателей похищенного велосипеда. Кроме этого, определяется сумма причиненного ущерба потерпевшей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Полицейские напоминают, что велосипеды и другое имущество не стоит оставлять на лестничных площадках, в подъездах и на улице в свободном доступе без присмотра.