Фото: администрация Алтайского края

Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло приехал в Алтайский край с двухдневным визитом. Как сообщает пресс-служба правительства региона, в понедельник, 29 мая, вместе с губернатором Александром Карлиным он осмотрел ряд социальных объектов в Первомайском и Косихинском районах.

В частности, в селе Налобиха Косихинского района Сергей Меняйло пообщался с коллективом средней школы имени ветерана Великой Отечественной войны, уроженца края Алексея Скурлатова — прототипа памятника "Алеша" в болгарском городе Пловдиве. Новое здание учреждения было возведено по поручению губернатора и сдано в эксплуатацию пять лет назад. В учреждении сегодня обучаются около 500 ребят, а средняя наполняемость классов составляет 24 ученика.

В расположенном в здании школы музее Алексея Скурлатова старшеклассники провели экскурсию для гостей, рассказали историю села в годы войны, весь боевой путь своего знаменитого земляка, представили экспонаты с мест сражений, обнаруженные налобихинскими школьниками, работавшими в составе поисковых отрядов.

Сергей Меняйло и Александр Карлин также посетили музей истории школы, осмотрели классы и столовую. Полномочный представитель президента отметил большую заинтересованность детей в изучении истории малой родины и высокий уровень организации патриотического воспитания в целом. Отметим, что Сергей Меняйло продолжит свою работу в Алтайском крае и во вторник, 30 мая.















