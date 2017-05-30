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Более 40 тысяч человек и 230 организаций в Барнауле во вторник, 30 мая, останутся без газа на время устранения повреждения на трубопроводе одной из газораспределительных станций.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, накануне была обнаружена утечка природного газа в районе врезки трубы газопровода д-57 мм у здания по проспекту Космонавтов, 48е, который обслуживает ООО "Газсервис".

Для выявления и устранения причин повреждения требуется отключение газораспределительной станции №1. Во вторник с 9.00 будет приостановлена подача газа потребителям Индустриального, Железнодорожного, Ленинского районов.

Завершить работы планируется до 16.00.



