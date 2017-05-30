Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон завершили переговоры. Встреча глав двух государств продолжалась 2 часа 45 минут.

Эммануэль Макрон заявил, что без диалога с Россией работать по важнейшим вопросам нельзя. Макрон отметил, что во время переговоров с Путиным они обсудили Сирию, где приоритетным направлением является борьба с террористами запрещенной в России группировки ИГ.

Также президенты говорили о претворении в жизнь Минских соглашений по Украине. Президент Франции выразил уверенность в необходимости скорейшего проведения переговоров в "нормандском формате".

Кроме того, среди тем обсуждения были двусторонние вопросы, ситуация в Ливии и на Корейском полуострове, отношения России с Евросоюзом и др.

Это первая встреча глав двух государств. Их беседа началась в узком составе, с участием только помощников. Затем к ним присоединились члены делегаций.