Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон завершили переговоры. Встреча глав двух государств продолжалась 2 часа 45 минут.
Эммануэль Макрон заявил, что без диалога с Россией работать по важнейшим вопросам нельзя. Макрон отметил, что во время переговоров с Путиным они обсудили Сирию, где приоритетным направлением является борьба с террористами запрещенной в России группировки ИГ.
Также президенты говорили о претворении в жизнь Минских соглашений по Украине. Президент Франции выразил уверенность в необходимости скорейшего проведения переговоров в "нормандском формате".
Кроме того, среди тем обсуждения были двусторонние вопросы, ситуация в Ливии и на Корейском полуострове, отношения России с Евросоюзом и др.
Это первая встреча глав двух государств. Их беседа началась в узком составе, с участием только помощников. Затем к ним присоединились члены делегаций.
Комментарии
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов усилить санкции против России в случае эскалации ситуации на Донбассе.
Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным в Версале.
Макрон, отвечая на вопрос корреспондента RT France, французской службы Russia Today, назвал телеканал Russia Today и информационное агентство Sputnik "органами лживой пропаганды".
Когда корреспондент RT France пожаловался на "определенные сложности" с получением доступа к предвыборному штабу Макрона во время избирательной кампании во Франции, французский президент ответил: "Если кто-то распространяет клевету, то это уже не журналисты. Russia Today и Sputnik распространяли ложную информацию и клевету".
Пыня, после этого, как опущенец выглядит, в глазах всего мира.
теперь вас двое стало. ты и пыня. а кто такой пыня?
Несколько журналистов, прибывших в Париж для освещения российско-французской встречи на высшем уровне, остались без аппаратуры из-за скачка напряжения в пресс-центре Версаля.
Сбой в электросети привел к тому, что у некоторых российских телевизионных и радиожурналистов сгорели ноутбуки и зарядные устройства для телефонов.
Сотрудники дворца объяснили случившееся "ветхостью коммуникаций" в Версале.
30.05.2017 10:33
- гость -
Спроси у гугла))
Все всё видели и все всё слышали. Не нужно быть психологом, специалистом по мимике и жестам, чтобы понять, что произошло. Сухой счёт. Абсолютное доминирование. Правда, это пока только первая партия. Но уже видно, что в Европе появился политик, который будет определять повестку в Европе и влиять на мировую повестку. Макрон твёрдый орешек