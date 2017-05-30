Барнаульская гордума опубликовала финальный документ по формированию избирательной комиссии. В составе комиссии 12 человек. Председателя изберут в ближайшие две недели.

Кандидатов предлагали партии, Избирательная комиссия Алтайского края, предыдущая городская комиссия из своего состава и гордума.

Итак, в составе комиссии 12 человек c правом решающего голоса:

По предложению партий:

1. Васильченко Валерия Александровна, 1978 года рождения, юрисконсульт ООО "Ригор" (от ПАРНАС).

2. Дадей Наталья Сергеевна, 1990 года рождения, помощник депутата Госдумы Александра Терентьева ("Справедливая Россия").

3. Егер Максим Владимирович, 1983 года рождения, заместитель директора ОАО "Россельхозбанк" Алтайского отделения банка ("Единая Россия").

4. Курасов Андрей Васильевич, 1974 года рождения, временно неработающий (КПРФ).

5. Кшнякин Олег Николаевич, 1969 года рождения, пенсионер (ЛДПР).

По предложению Избирательной комиссии Алтайского края:

6. Губин Михаил Кириллович, 1951 года рождения, главный редактор газеты "Вечерний Барнаул".

7. Долгих Ксения Александровна, 1983 года рождения, секретарь Избирательной комиссии Барнаула.

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8. Замаруев Виталий Васильевич, 1975 года рождения, начальник отдела Избирательной комиссии Алтайского края по обеспечению деятельности базовых (опорных) территориальных избирательных комиссий.

9. Малоземова Ирина Анатольевна, 1970 года рождения, главный консультант комитета Алтайского краевого Законодательного Собрания по правовой политике.

10. Мякиньков Евгений Геннадьевич, 1984 года рождения, адвокат.

11. Погосян Ашот Арменович, 1994 года рождения, ассистент кафедры уголовного права и криминологии Алтайского государственного университета.

По предложению собрания избирателей по месту работы:

12. Кислякова Татьяна Сергеевна, 1987 года рождения, главный специалист отдела планирования и управления имуществом комитета по управлению муниципальной собственностью Барнаула.

Новоизбранная комиссия должна провести первое заседание в ближайшие две недели. Тогда же из числа членов комиссии будет выбран председатель.

Председатель прошлого состава комиссии Галина Комарова в новый состав не вошла. К ней со стороны нескольких оппозиционных партий и экспертов были вопросы по чистоте проведения выборов в Барнауле.