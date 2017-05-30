Мощный ураган, который бушевал в Московской области 29 мая, разрушил 44-метровую пирамиду Голода, информирует "Интерфакс".

Уцелело только основание архитектурного объекта, который был установлен на 38-м километре Новорижского шоссе в Истринском районе.

Строение рухнуло на страусиную ферму, расположенную рядом. Никто не пострадал.

Пирамиды Голода еще называют "энергетическими пирамидами", которые в оккультизме считаются преобразователями или накопителями некой неизвестной науке "биоэнергии". Пирамида на Новорижском шоссе была построена в 1999 году. Ее высота составляла 44 метра.