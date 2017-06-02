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Как получить стипендию или грант для обучения за рубежом?

, ИА "Амител"
Рассказываем о стипендиях в иностранном вузе и возможности бесплатно обучаться за границей по государственной программе

Обучение в иностранном вузе — это опыт, погружение в языковую среду и новые полезные знания и навыки. Вдвойне приятно, если вы учитесь в нем бесплатно или получаете стипендию. Но стипендию или грант на обучение за рубежом еще надо заработать. Рассказываем, как это сделать.

Cтипендии

Стипендия в зарубежном вузе — это, как правило, от 10 до 50% от суммы обучения. А стипендии ряда университетов Великобритании покрывают не только оплату образования, но даже проживание. Требования к студентам серьезные. Чтобы успешно пройти все этапы, обратитесь за помощью в специализированную языковую школу. Самому сдать все экзамены, тесты и подготовить документы крайне сложно.

Сдаем экзамен

Главное условие — тест на знание языка. Результаты экзамена IELTS (International English Language Testing System — международная система оценки знания английского языка) принимают почти во всех учебных заведениях и посольствах мира. Можно сдать и TOEFL (Test of English as a Foreign Language) — тест на знание английского языка как иностранного), но он для более узкого круга школ и университетов.

В Алтайском крае единственный языковой центр, имеющий право официально принимать международный экзамен Кембриджского университета IELTS, — школа иностранных языков "Бейкер-Стрит". Она работает в Барнауле с 2006 года и является представительством образовательного агентства Students International (г. Москва) по обучению за рубежом.

В школе можно не только сдать экзамен, но и подготовиться к нему и сдать пробный тест. Подробности можете узнать в самой школе.

Сдали экзамен. Готовим документы

Необходим школьный аттестат с вкладышем (если вы поступаете на бакалавриат или foundation) или диплом с вкладышем (если поступаете в магистратуру или pre-masters), который должен быть переведен на иностранный язык и заверен у нотариуса.

  • Резюме.
  • Мотивационное письмо.
  • Рекомендации. Например, от своего преподавателя иностранного языка.

Рекомендуем обратиться за советом к экспертам. Они вам помогут написать о себе так, что вас потом "с руками и ногами". И расскажут нюансы требований стипендиальных программ разных вузов.

В этом году клиентка "Бейкер-Стрит" Дарья Р. получила стипендию в 7,5 тысяч долларов на обучение по бакалаврской программе в одном из университетов в США во Флориде, где скоро начнет обучение. Она хорошо сдала IELTS, имеет хороший средний балл по успеваемости (от 4,5 из 5), благодаря этому смогла получить стипендию.

Стипендия — это сколько?

Например, в учебных заведениях среднего образования Новой Зеландии можно получить стипендию около пяти тысяч новозеландских долларов, это около 200 тысяч рублей.

Бакалавриат в Новой Зеландии — примерно та же сумма. В Австралии — около 500 тысяч рублей в год. В США стипендия составляет в среднем 7-15 тысяч долларов (это 400-800 тысяч рублей) в год.

Больше информации о стипендиях, сроке подачи документов и как это сделать, специальностях, по которым платят стипендию, стоимости обучения, условиях приема в учебное заведение смотрите здесь.

Грантовая программа "Глобальное образование"

Для большинства россиян отправить ребенка учиться в иностранный вуз — не просто очень дорого, а неподъемно. Но если молодой человек уже получил высшее образование в России и владеет английским языком на высоком уровне, то он может совершенно бесплатно стать студентом высшей школы в Великобритании, Германии, Италии, Бельгии, США, Канады или других стран. Такую возможность россиянам дает программа правительства РФ "Глобальное образование".

Она распространяется на 288 учебных заведений в 32 странах мира. Российские студенты, окончившие бакалавриат, получают стипендии на обучение в магистратуре, аспирантуре и ординатуре продолжительностью не менее года.

Покрывает программа и все расходы на проживание.

Максимальный размер стипендии — 2,763 млн рублей в год. Один студент может получать деньги от государства не более пяти лет обучения.

Обязательное условие — после обучения три года отработать в России. Но с таким резюме вчерашнему "иностранному" студенту найти работу будет намного проще.

С чего начать?

Регистрируемся на сайте программы, заполняем заявление на участие, прикрепляем документы (копии российского и заграничного паспорта, диплом бакалавра или специалиста или справка об обучении на последнем курсе университета, подтверждение зачисления в иностранный вуз).

Выбираем специальность

Вот тут настоящий "разгуляй": архитектура, биология, информационная безопасность, технологии строительства, электроника, машиностроение, авиационная и космическая техника, нефтегазовое дело, геодезия, химия, технологии материалов, нанотехнологии, управление в образовании и еще несколько сотен других (кроме специальностей по бизнесу и экономике). Программа рассчитана на очень широкий круг студентов.

Но в ближайшее время самые высокие шансы попасть на инженерные и медицинские специальности.

Оформляем документы

Начать, конечно, надо с поступления в вуз. Тут снова можно обратиться в языковую школу. Школа иностранных языков "Бейкер-Стрит" как представитель партнера правительственной программы поможет получить зачисление в один из университетов программы, в некоторые вузы услуги школы по зачислению бесплатны. Нужно будет только оплатить расходы для вуза: регистрационный взнос, стоимость пересылки оригиналов документов. В среднем это 150-400 долларов.

И не забываем про иностранный язык: IELTS надо сдать на 6,5 баллов и выше.

По программе "Глобальное образование" через "Бейкер-Стрит" в феврале 2017 года уехал учиться в Австралию барнаулец Павел Д. Он правильно оформил все документы, показал отличный языковой уровень и смог получить деньги по данному гранту на обучение в дорогом высокорейтинговом вузе.

О том, как выбрать университет, правильно подать и оформить заявку, вам расскажут в языковой школе "Бейкер-Стрит". Ближайшие отборы по программе пройдут уже 4 июня и 20 августа 2017 года.

Все подробности можно узнать на Папанинцев, 105, кабинет 4, телефон 8 (385-2) 39-65-63. Заходите на страничку школы "ВКонтакте".

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