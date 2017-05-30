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Глава Минобрнауки Ольга Васильева сообщила, что с 2022 года Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по иностранному языку для учащихся в РФ будет обязательным, передает ТАСС.

Министр отметила, что Россия "медленно, но верно" готовится к сдаче иностранных языков, добавив, что в ряде регионов данный экзамен пройдет в апробационном режиме в 2020 году.

Кроме этого, Васильева рассказала, что с текущего года в ЕГЭ по большинству предметов, которые сдают школьники, не будет тестов. Она не исключила, что данная часть останется лишь в экзамене по иностранному, когда он будет обязательным.

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Агентство отмечает, что сейчас для получения аттестата учащимся средних школ необходимо сдать ЕГЭ по русскому языку и математике. С 2020 года, как ранее заявила глава Минобрнауки, обязательным экзаменом также станет история.