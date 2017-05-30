Барнаульские власти считают невозможным укус клеща в одном из дошкольных учреждений краевой столицы. В администрации отмечают, что все детские сады обработаны от насекомых.
Как сообщает пресс-служба краевой столицы, в одно из барнаульских медучреждений обратилась мама четырехлетнего мальчика, на голове которого был обнаружен клещ. Женщина утверждала, что ребенок мог поймать его на прогулке в детском саду, находящемся рядом с лесом.
По словам сотрудников дошкольного учреждения, 22 мая у ребенка был обнаружен уже впившийся клещ. Вероятнее всего, это случилось в выходной день. Семья проживает в микрорайоне, расположенном в лесном массиве.
"По информации комитета по образованию города, во всех детских садах Барнаула обработка от клеща уже проведена. В детском саду №80 акарицидную обработку зеленого массива территории провел Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае 20 мая, о чем имеется соответствующий акт (№ПР 18344). Эта же организация провела энтомологическое обследование территории на наличие клещей (акт от 22.05.2017 №Ф03-06-09). Специалисты сделали заключение, что санитарно-эпидемиологическое состояние территории удовлетворительное, клещей нет", — говорится в сообщении.
В администрации уверяют, что детский сад расположен в лесном массиве, работники учреждения перед прогулкой обрабатывают одежду детей средствами от укусов клещей. Кроме того, на территории регулярно подстригается трава, ведется ежедневная уборка мусора.
Отметим, по последним данным, в Алтайском крае с начала сезона от укусов клещей пострадали более 5,5 тысяч человек.
Комментарии
Клещ то же отрицает укус, смотрите пресс- конференцию клеща сегодня на Катунь 24
хаааааааааааах
Здорово! Сами обработали сами проверили.....
Эту маму еще нужно спросить куда она гулять водит своих детей
24 мая обнаружил впившегося клеща. На садовом участке за 20 лет никогда не было. Значит в автобусе,трамвае или где-то в городе поймал.