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Северная Корея в понедельник, 29 мая, произвела успешный запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. По данным информагентства ЦТАК, она "точно поразила обозначенную цель", передает ТАСС.
Испытанием руководил Ким Чен Ын, распорядившийся сосредоточить усилия "на развитии мощных стратегических вооружений на базе достигнутого успеха".
Председатель Трудовой партии Кореи и Госсовета КНДР отметил, что впервые ракета подобного типа, которая может наносить "сверхточные удары по объектам противника в любом районе", демонстрировалась на военном параде, состоявшемся в Пхеньяне в 2017 году по случаю дня рождения Ким Ир Сена.
Северокорейский лидер выразил уверенность, что "в будущем оборонная промышленность КНДР добьется еще больших успехов, чтобы послать "набор подарков" янки" в ответ на провокации Соединенных Штатов.
По данным информагентства, целью запуска было тестирование стабильности полета баллистической ракеты, снабженной боеголовкой. Вместе с этим была испытана новая пусковая самоходная установка.
Агентство уточняет, что проведенный 29 мая еще один ракетный пуск стал девятым в текущем году.
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