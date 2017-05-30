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Сергей Дугин пообещал сделать комфортным общественный транспорт в городе

, ИА "Амител"
Глава администрации Барнаула займется проблемой общественного транспорта

Фото: администрация Барнаула

Глава администрации Барнаула Сергей Дугин поручил изучить вопрос по повышению доступности общественного транспорта для маломобильных категорий населения, в частности, при проведении ремонта дорожной сети выполнять соответствующие подходы к остановкам. Об этом сити-менеджер краевой столицы заявил на совещании руководителей городских служб, где выслушал доклад председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антона Шеломенцева.

По данным властей, маршрутная сеть города состоит из 73 автобусных, девяти трамвайных, трех троллейбусных маршрутов. Ежедневно на линию выходит 922 единицы подвижного состава. Перевозки осуществляют 14 автопредприятий, 13 индивидуальных предпринимателей и МУП "Горэлектротранс". С начала года совместно с сотрудниками ОГИБДД проведено 17 совместных рейдов. По выявленным нарушениям составлено 70 административных материалов за выпуск на линию технически неисправных транспортных средств. Особое внимание уделяется проверке дымности отработавших газов.

Ведется работа по повышению культуры обслуживания пассажиров. С начала года к дисциплинарной ответственности с лишением ежемесячной премии привлечены 43 водителя.

"На сегодняшний день электронная система оплаты проезда функционирует на 49 автобусных маршрутах и электротранспорте. Транспортными картами для оплаты проезда пользуются около 43 тысяч человек.

Реализовано порядка 14 тысяч общегражданских транспортных карт, также переведены на электронные проездные билеты 15 тысяч пенсионеров, 14 тысяч школьников и студентов. Ежедневно с использованием электронных средств платежа совершается примерно 70 тысяч поездок", — говорится в сообщении ведомства.

В администрации города отмечают, что внедрение электронной системы оплаты проезда позволяет получать данные о пассажиропотоках для оптимизации маршрутной сети города и графиков работы общественного транспорта. Данные используются для введения новых расписаний на маршрутах электротранспорта, а также при рассмотрении вопросов оптимизации трасс следования маршрутов.

Сергей Дугин напомнил, что в летний период большое внимание уделяется организации перевозок к садоводствам. Для работы на садоводческих маршрутах привлечено 40 автобусов, осуществляющих перевозку льготников при предъявлении проездных билетов или персональных транспортных карт вида "Пенсионная". Ежегодно на поддержание работы садоводческих маршрутов предусмотрено порядка 20 миллионов рублей.


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Комментарии

30.05.2017 11:18
- гость -

уберет наконец-то маршрутки и пустит нормальные автобусы?

0  0
30.05.2017 11:20
- гость -

в троллейбусе проехал, пора сходить в поликлинику

0  0
30.05.2017 11:26
- гость -

а 57 без окон и дверей!!!душекубка в 30гр жары

0  0
30.05.2017 11:33
- гость -

Значит доломает последнее. Ничего у этих деятелей не получается. За что не возьмутся - одно У...(песня Васи Обломова).

0  0
30.05.2017 11:48
Filin

кому не нравицо - вернитесь в Союз, когда в толпе каждый автобус встречать приходилось

0  0
30.05.2017 11:58
- гость -

и кондишены и вайфай прям будет?

0  0
30.05.2017 12:00
- гость -

Сейчас тоже самое.В час пик утром и вечером толпа.

0  0
30.05.2017 12:01
Недовольная..

104-ю..... привет, а-ля 70-е прошлого века.......................

0  0
30.05.2017 12:03
- гость -

А Шеломенцев не хочет рассказать когда ямы на Красноармейском заделают?

0  0
30.05.2017 12:14
Шеломенцев

никогда

0  0
30.05.2017 12:16
Ru.бaнок

Когда Сегж Дугин повторит путь своих предшественников?
С Ленина 30,пока команды не поступало?

0  0
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