Суши и роллы давно завоевали свое место в сердцах жителей города. Мы едим их на завтрак, обед и ужин. Водим любимых на свидания в японские рестораны, заказываем сеты роллов на день рождения. Сегодня можно найти суши из сала, свеклы, сайры и не только. Ресторан японской кухни "Аригато" предлагает попробовать настоящие японские роллы и суши счастливчику, который одиннадцатым верно ответит на вопросы теста. Результаты розыгрыша будут известны 2 июня. А что вы вообще знаете о Японии?
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Комментарии
не гуглил 6 из 10
7/10
ближе к концу теста стал лучше понимать этих неадекватов и правильных ответов стало больше)
Насчет 7 вопроса спорно... Вопрос вообще некорректный! Эти роллы придумали не в Японии, а в США! А вот мясо дельфинов некоторые японцы едят.
А вот мясо дельфинов некоторые японцы едят.
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ну так в данном опроснике так и есть
а если рассуждать о некорректности формулировок, то у Вас они тоже есть
можно также сказать, что и некоторые россияне едят мясо дельфинов.
едят японцы дельфинов? едят. и не только некоторые
31.05.2017 11:08
- гость -
А Вы ответ читали на этот вопрос? Нужно выбрать ответ "роллы придумали в Японии". И тут же в расшифровке пишут: придумали в США!!! Читайте внимательно.
Откуда эти странные данные про температуру тела мужчин и женщин? Сколько знаю мужчин, их тело горячее женского. У меня, например, и в жару кожа остаётся прохладной, а мужчинам жарко даже зимой.