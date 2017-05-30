Фото: youtube.com
Жители Барнаула увидели необычное для Сибири животное — верблюда, расхаживающего вдоль трассы на Новосибирск. Соответствующая видеозапись размещена в паблике Barnaul 22 во "ВКонтакте".
Автор записи отмечает, что гуляющее животное было обнаружено в 6:00 во вторник, 30 мая, рядом с населенным пунктом Зудилово (Первомайский район). "Чей верблюд, кто потерял?" — в шутку спрашивает подписчик сообщества.
На опубликованных кадрах видно, что животное спокойно гуляет вблизи оживленной автодороги, не обращая внимания на проезжающие машины и людей.
В комментариях пользователи предположили, что верблюд сбежал из зоопарка. Также барнаульцы вспомнили, что один из жителей Алтайского края разводит этих экзотических животных.
Комментарии
Эка невидаль,верблюд,по рубцовке не так давно Дадин ходил,тоже редкое животное,и чо?
КУда путь держишь? Домой...На Юга!