Фото: пресс-служба МВД по Алтайскому краю
Сотрудники полиции проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего вечером 29 мая на автодороге "Бийск – Белокуриха", в четырех километрах от села Смоленское.
Как сообщает пресс-служба МВД РФ по Алтайскому краю, водитель автомобиля КамАЗ 1957 года рождения при осуществлении поворота не уступил дорогу двигавшемуся во встречном направлении мотоциклу "Хонда".
В результате ДТП водитель мотоцикла – мужчина 1969 года рождения и его пассажир – женщина 1986 года рождения скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Водитель грузового автомобиля не пострадал.
В настоящее время по данному факту проводится проверка, все обстоятельства произошедшего выясняются. Отметим, что с начала весны в Алтайском крае количество ДТП увеличивается в геометрической прогрессии. Жертвами аварий становятся как пешеходы, так и сами водители.
Комментарии
судя по фото, больше похоже на то, что хруст обогнать камаз пытался, когда тот налево поворачивал
30.05.2017 12:03
- гость -
Ты мало того, что осмысливать прочитанное не умеешь, но и фото разглядеть не в состоянии.
Скажи как можно свернуть колесо КамАЗа назад, врезавшись в него сзади?
Камаз не пропустил встречного при повороте налево. Знаю этот перекресток.