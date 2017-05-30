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Массовая драка произошла на бейсбольном матче в США. Видео

, ИА "Амител"
Драку завязал бьющий команды "Вашингтон Нэшионалс"

Фото: youtube.com

Массовая потасовка между бейсболистами произошла на матче в США, в котором участвовали команды "Сан-Франциско Джайентс" и "Вашингтон Нэшионалс". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на The New York Times.

Уточняется, что драку развязал бьющий "Вашингтон Нэшионалс" Брайс Харпер, в бедро которого мячом попал питчер противоположной команды Хантер Стрикленд.

На опубликованной видеозаписи видно, как разозленный попаданием бьющий вашингтонского коллектива кидает биты и идет в сторону Стрикленда. Затем бейсболисты обмениваются ударами по лицу, а несколько секунд спустя участники обеих команд выбегают на арену, и начинается массовая драка.

Агентство отмечает, что после того, как игроков удалось успокоить, игра продолжилась. В результате победителем матча стали игроки "Нэшионалс", выигравшие со счетом 3:0.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

30.05.2017 11:56
Директор СССР

Наши то победили,не?

0  0
30.05.2017 11:59
- гость -

Во время игры мячиком в бедро попал.Безобразие.

0  0
30.05.2017 12:18
- гость -

На 130й секунде своего же с ног сбили. Будто цирк постановочный. Ну, тупыыые.

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