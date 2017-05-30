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Массовая потасовка между бейсболистами произошла на матче в США, в котором участвовали команды "Сан-Франциско Джайентс" и "Вашингтон Нэшионалс". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на The New York Times.
Уточняется, что драку развязал бьющий "Вашингтон Нэшионалс" Брайс Харпер, в бедро которого мячом попал питчер противоположной команды Хантер Стрикленд.
На опубликованной видеозаписи видно, как разозленный попаданием бьющий вашингтонского коллектива кидает биты и идет в сторону Стрикленда. Затем бейсболисты обмениваются ударами по лицу, а несколько секунд спустя участники обеих команд выбегают на арену, и начинается массовая драка.
Агентство отмечает, что после того, как игроков удалось успокоить, игра продолжилась. В результате победителем матча стали игроки "Нэшионалс", выигравшие со счетом 3:0.
Комментарии
Наши то победили,не?
Во время игры мячиком в бедро попал.Безобразие.
На 130й секунде своего же с ног сбили. Будто цирк постановочный. Ну, тупыыые.