Фото: администрация Алтайского края
Министерство здравоохранения Алтайского края отчиталось о выполнении майских указов президента России.
Как говорится в сообщении ведомства, на 1 января 2017 года средняя зарплата врачей и работников, имеющих высшее фармацевтическое образование, составила 37,2 тысячи рублей – это 187,4% от средней зарплаты в крае, что на 8,8% выше планового уровня. По "дорожной карте" показатель составляет 178,6%.
Средняя зарплата среднего медицинского персонала на 1 января текущего года составила 19905,9 рубля. Целевой показатель соотношения средней заработной платы среднего медицинского персонала к средней заработной плате в регионе составил 100,2% (по "дорожной карте" — 95,6%), что на 4,6% превышает плановый уровень.
Младшие медицинские работники в среднем по Алтайскому краю получают 11379,7 рубля (на 1 января 2017 года). Целевой показатель соотношения средней заработной платы младшего медицинского персонала к средней заработной плате в регионе составил 57,3% (по "дорожной карте" — 51,8%), что на 5,5% превышает плановый уровень.
Отметим, согласно указу президента, к 2018 году зарплата врачей в Алтайском крае должна достигнуть 200% от средней по региону. У среднего и младшего медицинского персонала она должна увеличиться до 100% от средней зарплаты в крае.
Комментарии
что на 4,6% превышает плановый уровень.
Убавлять будут?
Поликлиника- это то место, где назойливые посетители мешают врачам работать с отчетной документацией.
А отдельно по главврачам, бухгалтерам, врачам, медсёстрам? И не с подработками и совместительствами, а за одну ставку, по которой и положено работать по закону, а не горбатиться сверх положенного.
Не знаю, где вы там горбатитесь, но здоровье нации уже давно в опасности.....
С тех пор как деньги стали главным показателем эффективности, всё пошло наперекосяк.
Ну а почему не спросить непосредственно у врачей, таблицу наглядную сделать по должностям и т.п., и вывести среднюю. А народ пущай оценивает инфу...
и работников, имеющих высшее фармацевтическое образование
провизоры не врачи и даже не медицинские работники. а их приплюсовали для количества и повышения уровня. зарплаты.
позор Долговой (министрессе здравозахоронения края), кстати, финансисту, а не медику...
Пpиходит мужик к ceкcопатологу иговоpит:— Доктоp! Я жену за ночь больше восьми pаз немогу!— ??? А кто тебе сказал, что надо больше?— Да вотсоседговоpит, что за ночь по пятнадцать pаз может!— Hу и ты говоpи!
Ну да.Только бы еще не забывали,что при увеличении оплаты,выросла,или вырастет нагрузка.Не хватает кадров,и при том же фонде ЗП,размазанном на остатки,врачи вынуждены заниматься дополнительной работой,что существенно сказывается на качестве обслуживания.Вспомните,кто недавно был в поликлинике,там такой конвейер,что нет времени объяснить свои болячки.Только откроешь рот,а тебе уже-диагноз.Эти гонки и их загруженность,не позволяют нам надеяться на своевременное и полноценное лечение.Кадры-вот одна из главных проблем для них,и стало быть для нас.
Опять враньё, поликлиники соединяют друг с другом, реально зарплату снижают
признались бы давно что денег нет
бумага все стерпит