Детство - самая счастливая пора в жизни любого человека. Когда ты маленький, тебя не интересуют бытовые вещи, ты думаешь лишь о том, как взять очередную высоту, побороть монстра под кроватью и сделать самую красивую поделку для мамы. ТРЦ "Пионер" дарит жителям города возможность порадовать своих детей 1 июня и провести день вместе.
В День защиты детей в ТРЦ "Пионер" будет действовать бесплатное посещение автодрома в течение всего дня. А также при покупке попкорна вы получите билет в кинотеатр на мультфильмы в подарок. Порадуйте детей яркими впечатлениями и веселыми эмоциями в их день.
ТРЦ "Пионер"
Проспект Ленина, 102В
Узнать подробнее о жизни ТРЦ "Пионер" можно на сайте
Комментарии