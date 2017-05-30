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Пожилая жительница Бийска провалилась в ров, образовавшийся из-за прорыва подземной теплотрассы, и получила травмы. Следственный комитет проводит проверку, передает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
Уточняется, что инцидент произошел утром во вторник, 30 мая. Рядом с одним из домов на улице Мерлина прорвало теплотрассу, расположенную в трех метрах от проезжей части, что привело к обрушению грунта. В ров упала проходившая мимо пожилая женщина. Самостоятельно она выбраться не смогла, ей помогли прохожие, вызвавшие также скорую помощь. Бийчанку с обширными ожогами тела госпитализировали в больницу города.
В сообщении говорится, что следователи проводят проверку по факту оказания энергетической компанией услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в результате которых местная жительница получила телесные повреждения. Сотрудники СК выясняют обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Комментарии
Сажать надо коммунальщиков как за убийство, особо жестоким способом. Зачем кипяток то пускать?
Через одно место все делают, руки из задницы растут...почему кипяток? Наверное потому что в том месте по трубам горячая вода подаётся в дома