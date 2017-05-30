Прогноз синоптиков оказался верным – в Барнауле сегодня дождливо. А к вечеру обещают еще и сильный ветер. По Алтайскому краю порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду. В Барнауле будет чуть потише — 17 метров в секунду, но тоже не очень приятно. Особенно на фоне прошедшего 29 мая урагана в Москве. Но если абстрагироваться от плохих новостей, то можно вспомнить, что летний дождь, особенно если он теплый, — очень приятная штука. И очень красивая.
Комментарии
С чего это он летний?
На предпоследней фотке клевая телочка.