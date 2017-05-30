Через пару дней наступит долгожданное лето. Пожалуй, это время больше всего ждут школьники: три месяца отдыха, никаких уроков и занятий. А вот для родителей лето нередко становится испытанием: как организовать отдых любимому чаду, да так, чтобы это было безопасно, познавательно и нравилось ребенку. У кого-то есть возможность отправить детей под присмотр бабушек и дедушек, другие улетают семьями на море, кто-то покупает путевки в детский лагерь.
А какой летний отдых вы устроите своему ребенку? Оставьте свой голос в опросе Amic.ru.
Комментарии
зачетная расцветка змея - во всех цветах радуги
один сезон в лагере остальное время в городе
Было бы денег больше свободных, то на все лето бы отправили подальше от компьютеров.