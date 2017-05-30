Фото: youtube.com
Независимая киностудия Tryangle Films опубликовала первый тизер фильма по вселенной "Гарри Поттера". Ролик опубликован на видеохостинге YouTube, пишет "Лента.ру".
Картина называется "Волан-де-Морт: Корни наследника" (Voldemort: Origins of the Heir). В ней будет рассказана предыстория главного антагониста франшизы, темного мага Волан-де-Морта. По сюжету наследница Годрика Гриффиндора Гриша Маклагген расследует убийство богатой волшебницы Хепзибы Смит. Она подозревает, что убийство совершил Том Реддл, выпускник школы чародейства и волшебства Хогвартс.
Издание отмечает, что картина снимается на пожертвования фанатов через краудфандинговую платформу. Также в студии добавили, что компания Warner Bros., которая владеет правами на франшизу "Гарри Поттер", не имеет к Tryangle Films претензий по использованию персонажей. Премьера фильма на YouTube запланирована на осень текущего года.
"Газета.Ru" добавляет, что работа над картиной ведется с начала прошлого года, когда ее создатели перечитали книгу "Гарри Поттер и Принц-полукровка" за авторством Джоан Роулинг и задумались, почему же Том Реддл стал Волдемортом.
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