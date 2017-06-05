Лето в нашем городе традиционно начинается с отключения горячей воды.
Близится вторая волна отключений, и горожане "в предвкушении" всех сопутствующих неудобств покорно готовят тазики.
Чтобы не мониторить графики подачи горячей воды, можно установить в своей квартире электрический водонагреватель — для подстраховки.
В настоящее время существует широкий модельный ряд водонагревателей для самых разных нужд и целей.
Самое главное при выборе водонагревателя — правильно рассчитать необходимый для семьи объем воды. Например, для мытья посуды достаточно объема 10-15 литров, а вот чтобы принять ванну, понадобится около 80 литров. Для семьи из трех-четырех человек подойдет бойлер не менее 100-150 литров, а для молодой пары хватит и 65.
Все приборы делятся на проточные и накопительные. Разница принципиальная: если накопительные действуют, грубо говоря, как чайник, подогревая объем воды в течение какого-то промежутка времени, то проточные нагревают воду моментально и в неограниченном количестве.
Несмотря на очевидное удобство проточных водонагревателей, есть у них существенный минус — большое потребление электроэнергии. Не всякая электропроводка способна выдержать подключение такого оборудования.
Большей популярностью все же пользуются накопительные водонагреватели — бойлеры. Низкое энергопотребление и небольшая стоимость делают этот прибор довольно выгодным приобретением.
Из минусов: необходимость ждать, когда вода нагреется, ограниченное количество горячей воды и неизбежность проведения периодического технического обслуживания.
В магазинах "ДНС Технопоинт" представлен огромный выбор водонагревателей: небольшие подстраховочные варианты для квартир, а также полноценные системы автономного горячего водоснабжения для загородных домов и дач.
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Комментарии
На картинке с кухней газовый котел, причем без труб и посреди дома стоит Дизайнеры сумасброды.