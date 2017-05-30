Фото: airliners.net
Военно-транспортный самолёт АН-26 рухнул в Балашове (Саратовская область), не долетев до взлетно-посадочной полосы около 150 метров. Об этом сообщает Life.
Уточняется, что инцидент произошел утром во вторник, 30 мая. В результате крушения воздушного судна пострадали шесть человек. Один из них госпитализирован в тяжелом состоянии в центральную районную больницу города, еще четверо направлены в военный госпиталь в Энгельсе.
Отмечается, что на месте работают сотрудники экстренных служб. Выясняются обстоятельства произошедшего.
Телеканал "Рен ТВ" добавляет, что на борту самолета находились курсанты.
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