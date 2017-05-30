Фото: nrnews.ru
Житель Новосибирска выиграл суперприз лотереи "Гослото "4 из 20", сообщает "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу компании-распространителя билетов "Столото".
Отмечается, что выигрыш сибиряка составил 300 миллионов рублей. При этом, уточняет издание, победитель приобрел билет онлайн за 100 рублей.
Организаторы обращаются к счастливчику и просят его посетить центральный офис для оформления выигрыша. "Дорогой победитель! Это все правда! Вы на самом деле выиграли 300 миллионов", — заверяют они новосибирца.
Напомним, что всего девять дней назад многомиллионный выигрыш достался жительнице Сочи. Тогда сумма приза составила 364 миллиона рублей (минус налог на выигрыш).
Комментарии
такое бывает раз в жизни, и то не у каждого
из серии на правах рекламы))) все кинулись покупать билеты
Вот родственников то объявится)))
оболдеееть!
На правах рекламы. За неделю два выигрыша на 300 и 360 не бывает.