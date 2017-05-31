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Программа лояльности "Крылья" предлагает выгодные полеты барнаульцам

, ИА "Амител"
​В "Уральских авиалиниях" скидку на авиабилет может получить пассажир, слетавший самолетами авиакомпании всего один раз

Жители Барнаула могут планировать свои путешествия со скидками, не дожидаясь распродаж. Для этого авиакомпания "Уральские авиалинии" предлагает воспользоваться выгодами программы лояльности "Крылья". 

Первое, что необходимо сделать, – это зарегистрироваться в программе "Крылья" на сайте авиакомпании "Уральские авиалинии". Каждому новому участнику дается 500 рублей при регистрации, которые можно сразу использовать как скидку, не имея на счету совершенных полетов. Оплачивать авиабилет можно накопленными бонусами программы.

После полета каждый участник программы "Крылья" получает на свой счет бонусы до 15% от суммы тарифа.

Даже если пассажир не является участником программы, но летал с "Уральскими авиалиниями" в течение года, то бонусы за совершенные полеты можно получить на свой счет.

Полную информацию о программе можно получить на сайте "Уральских авиалиний", в мобильном приложении UralAirlines.

Авиакомпания "Уральские авиалинии" входит в ТОП ведущих российских авиакомпаний по объему перевозок за январь-апрель 2017 г. По итогам 2016 года услугами авиакомпании воспользовались 6,4 миллиона пассажиров, география полетов насчитывает более 200 направлений. Парк воздушных судов "Уральских авиалиний" состоит из самолетов европейского концерна Airbus. На сегодняшний день перевозчик эксплуатирует 42 авиалайнера (23 А320, 12 А321 и 7 А319).

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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