Фото: администрация Барнаула
Представители администрации Барнаула и села Павловск провели во вторник, 30 мая, совместное заседание по вопросу организации открытия павловского пляжа в текущем сезоне.
Как сообщает пресс-служба краевой столицы, с 15 мая продолжились работы по обустройству территории пляжа, начатые в 2016 году. В частности, ведется монтаж второй спасательной вышки, прокладка электроснабжения к ней, выравнивание грунта после зимнего периода, обустройство пляжной зоны. Все подготовительные мероприятия будут закончены до 1 июня 2017 года.
Отметим, что обустройством пляжа занимается компания ОО РК "Сибирь", которое выиграло конкурс на проведение пляжного сезона в 2017 году. Средства были выделены из бюджета Павловского района.
Согласно плану, все подготовительные мероприятия должны быть закончены до 1 июня. Затем в течение 10 дней управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю проведет необходимые исследования. Если все будет в порядке, то после получения соответствующих согласований пляж будет открыт. Напомним, искусственно намытый пляж на водохранилище в Павловске начал работу летом 2016 года. Он пользуется популярностью у барнаульцев.
Открытие пляжа в Павловске планируется на 10 июня – в преддверии празднования Дня России 12 июня.
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